Veľké zmeny na železniciach! Štát ohlasuje úpravy v grafikone: Kde sa vám skráti cesta vlakom?

Veľké zmeny na železniciach! Štátni analytici sa pozreli na nový grafikon, ktorý má na slovenských tratiach platiť od 11. decembra. Z ich zistení vyplýva, že ministerstvá rátajú so zrušením niektorých staníc rýchlikov na hlavnej trase Bratislava - Žilina - Košice, no sľubujú, že cesta sa zrýchli dokonca o 25 minút.

Odborníci, ktorí sa na nový grafikon pozreli, tvrdia, že za rovnaké investície dokážu mnohým cestujúcim skrátiť cestu z jedného mesta do druhého. Z dokumentu, ktorý zverejnili, vyplýva, že štát už ráta s tým, že sa rušia niektoré stanice rýchlikov, ktoré idú z Bratislavy cez Žilinu až do Košíc. Dotknúť sa to má Leopoldova, Piešťan, Nového Mesta nad Váhom a Trenčianskej Teplej.

Pôvodne sa hovorilo aj o Margecanoch, no tie sa zrejme odkladajú. Ak pôjdete po severnej trase z hlavného mesta do Košíc, tak úradníci sľubujú kratšiu cestu o 25 minút. „V tejto chvíli sa finalizujú posledné úpravy nového cestovného poriadku. Predpokladáme, že jeho konečná verzia bude publikovaná v krátkom čase,“ reagovali z ministerstva dopravy.

Analytici však prízvukujú, že náhradou je pridanie viacerých vlakov na trase Bratislava - Žilina, ktoré budú jazdiť v pravidelných intervaloch. Niektorých cestujúcich však čakajú aj horšie správy - medzi Galantou a Bratislavou nebudú zastavovať regionálne expresy a z Banskej Bystrice bude trvať cesta o 20 minút dlhšie pre zlý stav trate.

Obávam sa, že to robili od stola

Desana Metinková, odborníčka na vlakovú dopravu

Príprava tzv. reformného grafikonu vlakovej dopravy prebiehala od stola a priniesla viacero problémov, ktoré sa snažili dodatočne riešiť ministerstvo dopravy i ZSSK. Chceme zrýchľovať naše vlaky nie na základe investícií do infraštruktúry, ale na základe zmien v prevádzke. Mne to vychádza tak, že ide len o pokus, ako dostať viac peňazí do ZSSK bez toho, aby sa na tom musel finančne podieľať štát.