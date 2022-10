Unikátny slovenský rekord v Nepále: Pozrite, čo sa podarilo Marcelovi vo výške 6090 m

Unikátny slovenský rekord sa podaril v ďalekom Nepále! Marcel Mikovčák (46) z Turzovky (okr. Čadca) otvoril fľaštičku šampusu špecifickou metódou známou ako sabráž na vrchole Lobuche Peak (6 090 m n. m.). Teraz čaká na vyjadrenie zo Svetovej knihy rekordov, či náhodou nestanovil aj globálny rekord...

Marcel prepadol láske k horám, keď dostal od manželky ako dar výstup na Gerlach. Potom sa síce dva dni nevedel poriadne postaviť na nohy, no onedlho začal chodiť aj na vyššie štíty po celom svete. Pred časom sa zrodila v jeho hlave myšlienka spojiť náročný výstup s niečím zaujímavým, a tak si na cestu do Nepálu zbalil aj fľaštičku malého sektu, ktorú chcel v obrovskej nadmorskej výške otvoriť čakanom.

Pripravoval sa na to takmer rok. „Sabráži sa venujem necelých 20 rokov. Vzal som si do batoha aj 0,125 l šampus. To bol objem, ktorý sa hodil na výšľap do hôr, pretože v takýchto podmienkach sa každý gram počíta,“ prezradil s tým, že na neľahkej ceste ho sprevádzal šerpa Balram z Nepálu.

„Rýchlo sme sa spriatelili a vzájomne si pomáhali prežiť v drsných podmienkach. V kontakte sme ostali aj po tom, ako som sa vrátil domov, a dúfam, že ďalekého nepálskeho priateľa čoskoro navštívim opäť a podnikneme zaujímavú cestu,“ dodal s tým, že rekord sa overoval na diaľku. Ako dôkaz slúžili vydaný permit, že výstup bol naozaj absolvovaný, fotodokumentácia a svedectvá. Marcel poslal aj žiadosť na zápis do Svetovej knihy rekordov, kde majú 12-týždňovú lehotu na vyjadrenie, či bol splnený, alebo nie.