Školáci si užívajú vytúžené jesenné prázdniny: Ako strávia Dušičky? Toto nám prezradili deti

Ešte sa ani poriadne neskončili letné prázdniny a deti z celého Slovenska už opäť oddychujú od školy. Začali sa im totiž jesenné prázdniny, ktoré potrvajú do utorka 1. novembra.

Do lavíc tak zasadnú až v stredu a viacerí už majú aj s rodičmi naplánovaný program. Niektorí navštívia hroby blízkych, iní vyrazia za oddychom do prírody, pričom veľa z nich bude len tak oddychovať doma. Na voľno sa už všetci tešia, pretože ďalšie ich čaká až o 2 mesiace - na Vianoce.

Na stretnutí s kamoškou

Mia (8), Štiavnické Bane (okr. Banská Štiavnica)

Na prázdniny sa teším. Budeme sa stretávať s mojou kamoškou Laurou a takisto doma s maminou.

Staraním sa o zvieratká

Patrik Medovarský (8), Komárno

Pôjdem k babke do Pribety, kam veľmi rád chodím, lebo má zvieratká a včely. Budem sa o ne starať a hrať sa so psíkmi. Tiež budem chodiť na prechádzky a už sa na to veľmi teším, lebo zvieratka mám veľmi rád.