Nevídaný príbeh lásky! Sobáš Zuzky a Miroslava v domove dôchodcov: Po štyroch nie si povedali áno

Láska kvitne v každom veku! Dôkazom toho je krásna udalosť, ktorá sa pred pár dňami udiala v Centre sociálnych služieb Ľadoveň v Martine. Tamojší klienti Zuzana (50) a Miroslav (77) si povedali svoje áno.

Dvojica sa v centre spoznala pred tromi rokmi a ich vzájomné porozumenie ich spojilo natoľko, že sa svoju náklonnosť rozhodli spečatiť sobášom. Stalo sa tak pred zrakmi nielen klientov, ale aj vedenia.

V Centre sociálnych služieb Ľadoveň prežívajú obrovskú radosť. Dôvodom je sobáš zaľúbencov Zuzany (50) a Miroslava (77). Svoje áno si sympatická dvojica povedala v Turčianskej galérii a keďže ani u jedného nejde o prvú svadbu, veria, že táto bude ich posledná.

Padli si do oka

Zuzana sa ocitla v centre po tom, čo bola vážne chorá. „Ja som mala veľké zdravotné problémy v hlave. Museli ma operovať. Keďže som nemohla zostať sama, odišla som sem. Ani som len netušila, že nájdem lásku svojho života,“ usmieva sa Zuzana, ktorá prišla do centra v roku 2019 a Miroslav tiež. „Keď som ho zbadala, páčil sa mi a aj ja jemu. Nejako tak išiel čas a prišli sme na to, že chceme byť už navždy spolu,“ opisuje nevesta. Pred sobášom bola šesť rokov sama a s Miroslavom je to už jej druhý sobáš.