Kybernetický útok v parlamente: Čo uniklo z počítačov poslancov?!

Poplach v Národnej rade! Vo štvrtok prestali v parlamente fungovať pevné linky aj hlasovacie zariadenia. Šéf Boris Kollár (57) potvrdil, že išlo o veľmi vážny kybernetický bezpečnostný incident, ktorý nevedia okamžite odstrániť.

Rokovanie najvyššieho zákonodarného zboru tak prerušili až do 8. novembra, ak sa im to nepodarí spojazdniť skôr. Nový Čas zisťoval od odborníkov, čo sa vlastne mohlo stať.

Plénum parlamentu malo vo štvrtok odhlasovať desiatky návrhov zákonov, ktoré už prerokovali. Medzi nimi sa mali nachádzať zmeny v druhom dôchodkovom pilieri, ale aj napríklad vracanie peňazí za večere či kaderníka. Niekoľko dní sa plénum venovalo len prerokúvaniu návrhov a poslanci nehlasovali.

Ich plány však napokon nevyšli. Z ničoho nič prestali zrazu fungovať hlasovacie zariadenia. Podpredseda Národnej rady SR Peter Pčolinský uviedol, že sa v Národnej rade v minulosti nič podobné nestalo. Prvotná informácia, ktorú dostali od technikov, bola, že všetko zamrzlo.

Čo sa stalo?

Podľa predsedu parlamentu Borisa Kollára malo ísť o kybernetický bezpečnostný incident a situáciu označil za veľmi vážnu. „Nemáme identifikovaný zdroj tohto problému, riešia to technici,“ priblížil Kollár. Podľa jeho slov to vyzerá tak, že sa to nepodarí vyriešiť vo štvrtok ani v piatok. Plénum by tak malo pokračovať v rokovaní až v utorok 8. novembra, budúcu stredu má dostať Kollár informácie o tom, či bol problém odstránený, alebo nie. Poslanci dokonca dostali odporúčanie, aby pre istotu nezapínali ani pracovné počítače.