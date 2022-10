Kontroly pokračujú, na diaľnici do Česka evidujú komplikácie: Aha, akú dĺžku má kolóna!

Polícia eviduje aj vo štvrtok ráno komplikácie na diaľnici D2 smerom do Českej republiky. Dôvodom sú pokračujúce kontroly na diaľničnom hraničnom priechode, ale aj nedisciplinovanosť vodičov nákladných áut. Aktuálne je dĺžka kolóny odhadovaná na približne 6,5 kilometra.

Situáciu komplikujú aj zhoršené poveternostné podmienky, znížená viditeľnosť a hmly. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

"Opäť apelujeme na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby pri prejazde týmto úsekom dbali o dôsledné dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, jazdili opatrne a riadili sa pokynmi polície alebo príslušného dopravného značenia. Vodičov nákladných vozidiel vyzývame, aby na jazdu využívali pravý jazdný pruh," konštatuje Szeiff.

V súvislosti so zhoršenými poveternostnými podmienkami pripomína polícia vodičom viaceré odporúčania. Apeluje na nich, aby boli pri zníženej viditeľnosti obozretní, neriskovali a nepredbiehali autá, pokiaľ nemajú na cestu náležitý výhľad. Spomaliť by mali zároveň na takú rýchlosť, aby boli schopní zastaviť na mieste, na ktoré v danom okamihu dohliadnu. Zabúdať by nemali ani na to, že jazda v hmle prináša aj nebezpečenstvo v podobe mokrej a šmykľavej vozovky, preto by mali dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od vozidla pred nimi.