Taraba návrh o predčasných voľbách presunul: Môže za to Sulík! Šéfa SaS nešetril

Opoziční poslanci ma vyzvali, aby som hlasovanie za novelu o predčasných voľbách posunul na novembrovú schôdzu. Pre agentúru SITA to povedal nezaradený poslanec a predseda strany Život – Národná strana (Život-NS) Tomáš Taraba.

Dôvodom presunutia je podľa poslanca obava, či líder strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík a jeho poslanci za návrh zahlasujú. „Ak by to teraz neprešlo kvôli Sulíkovi, na pol roka by sa táto téma spratala zo stola. Presunuli sme to preto, aby bol priestor na rokovanie so Sulíkom," povedal Taraba.

Presun novely zákona o predčasných voľbách inicioval generálny manažér strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Matúš Šutaj-Eštok. „Volal mi, a už dvakrát či trikrát sme sa o tom rozprávali. Požiadali ma, či by som to nezvážil," uviedol.

Predseda Život-NS Taraba považuje politiku Richarda Sulíka za schizofrenickú. „Keď chce niekto predčasné voľby, primárne predpokladám, že by mal hlasovať za zákon o predčasných voľbách. Sulík nechce rozpočet, nechce predčasné voľby, nechce nič. Keby sme to robili všetci ako on, tak ľudí čaká veľmi ťažký budúci rok," zhodnotil Taraba.