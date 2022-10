Máte koronavírus a chcete ísť voliť? Prečítajte si návod, ako postupovať

Ak chce volič, ktorý je v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19, hlasovať v sobotných (29. 10.) spojených voľbách, musí o to požiadať najneskôr do piatka (28. 10.) do 12.00 h.

Nahlásiť sa je potrebné telefonicky na číslo, ktoré by mala zverejniť obec. V deň volieb za ním prídu členovia špeciálnej volebnej komisie so špeciálnou schránkou. Špeciálne voliť môžu aj ľudia v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá je v karanténe alebo izolácii. Volič v izolácii alebo karanténe síce nemusí byť v mieste svojho trvalého pobytu, no miesto, kde chce špeciálne hlasovať, sa musí nachádzať na území volebného obvodu na voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta jeho trvalého pobytu. Volič musí pri žiadosti o špeciálne hlasovanie uviesť svoje údaje, miesto trvalého pobytu a miesto, kde bude hlasovať, aj svoje telefónne číslo, aby ho komisia v deň volieb vedela kontaktovať.