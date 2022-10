Súboj o posty v komunálnej a župnej politike vrcholí: Stále váhate? Máme dôvody, prečo sa oplatí ísť voliť!

Dlhá kampaň v regiónoch ide do finále! Už v sobotu budú môcť Slováci odovzdať svoj hlas v spojených voľbách.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Hoci je mnoho ľudí znechutených z vrcholovej politiky, odborníci vysvetľujú, prečo sú tieto voľby pre každého z nás dôležitejšie ako parlamentné.

Mestá a obce

volíte starostu alebo primátora, poslancov mestského zastupiteľstva

v Bratislave a Košiciach volíte primátora mesta, poslancov mestského zastupiteľstva + starostov mestských častí a poslancov miestneho zastupiteľstva

Vedia získať štátnu pomoc pre mesto

Regionálni politici sa často stretávajú so županmi či s poslancami parlamentu. Prostredníctvom nich dokážu tlmočiť požiadavky občanov na tie najvyššie miesta alebo niekedy získať peniaze pre obec nad rámec jej rozpočtu.

O čo všetko sa starajú

Majú pod palcom zeleň a pamiatky

Aj to, či je vaša obec zelený raj, alebo betónová džungľa, leží na pleciach samosprávy. Obec však dbá o celé životné prostredie v obci. Nemáte vo svojom meste či v obci napríklad zberný dvor? Aj túto otázku by mali riešiť „páni“ z úradu spolu s poslancami. Určujú aj otázku nakladania s komunálnym odpadom. Okrem toho treba sledovať aj to, ako zabezpečujú zvolení zástupcovia starostlivosť o obecný majetok a ochranu kultúrnych pamiatok.

Rozhodujú o kvalite školstva

Volebná účasť v komunálnych voľbách Školstvo je síce prenesená kompetencia z obce na štát, ale jeho fungovanie či zriaďovanie umeleckých, základných, materských škôl, CVČ, stravovanie pre deti či internáty má v rukách obec, ktorá si to toto fungovanie ošetruje všeobecne záväznými nariadeniami.

Práve samosprávy sa starajú o budovy škôl, športoviská, určujú, koľko sa bude platiť za stravu, a určujú, aký poplatok platí rodič za pobyt dieťaťa v škôlke. Primátor alebo starosta vymenúva aj riaditeľov školských zariadení, čiže ak nie ste spokojní, ako škola napreduje, môžete to riešiť aj s kompetentnými úradníkmi.