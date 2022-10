Hasič utekal k požiaru vlastného domu! Tu sa však príbeh nekončí: Príšerné, koho obvinili z podpaľačstva

Ako zo zlého sna! Jánovi Pieckovi (39) z Mýtnej (okr. Lučenec) by nikdy ani nezišlo na um, že počas svojej služby pôjde hasiť k sebe domov. Nočná mora sa však stala realitou a jeho malí synovia s mamou len tesne unikli pred plameňmi.

Starostlivý otecko teraz musí nájsť pre svoje deti dočasné obydlie, pretože zhorený dom je neobývateľný. Minulú stredu o štvrtej ráno mal Ján (39) v práci telefonát, na ktorý do smrti nezabudne.

„Som aj dobrovoľným hasičom, preto sa mi ozvali, že horí dom v Mýtnej. Keď som sa išiel pozrieť do nášho systému, zistil som, že plamene zachvátili moju domácnosť, v ktorej spali synovia Matiasko (8) a Nicolasko (12) s mojou mamou. Takmer som dostal infarkt, no okamžite som utekal domov,“ opisuje minúty plné hrôzy poltársky hasič, ktorému volal aj starší syn.

„Povedal: Neboj sa, oco, my ten požiar so starkou uhasíme.“ Požiar dreva skutočne uhasili, no horelo aj na druhom mieste - celá strecha sa ocitla v plameňoch. „Keď som prišiel, zobral som hadicu a hasil som. Synovia stále v pyžamách a v deke na chodníku. Zachraňoval som, čo sa dalo,“ ozrejmuje Ján s tým, že požiar zrejme vznikol v detskej izbe, kde spal starší syn.

Podľa statika je celý dom neobývateľný. „Len nedávno som ho zrekonštruoval. Pred rokom som si zobral na to úver. Dokonca garáž, kde vo voľnom čase opravujem autá, ešte nebola úplne dokončená,“ hovorí smutne dvojnásobný otecko, ktorý sa už takmer rok stará sám o dvoch synov. Teraz sa ocitli bez strechy nad hlavou. Prespávajú u Jánovej sesternice, kde však nemôžu ostať veľmi dlho.