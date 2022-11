Ján z Liptovskej Kokavy neveril vlastným očiam: Na jeho dvore sa zjavila mačkovitá šelma!

Záchrana so šťastným koncom! Stretnúť rysa vo voľnej prírode sa nepodarí mnohokrát ani poľovníkom. No stretnúť ho u seba na dvore je veľká rarita. Ján z Liptovskej Kokavy našiel túto našu šelmu na svojom dvore.

Bola to mladá vysilená rysica, ktorá prišla za jeho sliepkami a jej život visel doslova na vlásku. Dnes je už na tom lepšie a do jari bude o ňu postarané v záchrannej stanici. Na území Tatier nežije viac ako tridsať rysov. Táto šelma je extrémne plachá a ostražitá. Rys, ktorý sa objavil v Liptovskej Kokave, sa však tak neprejavuje.

„Rysica, ktorá vošla do dvora pána Jána, bola extrémne vyhladovaná, a to potlačilo všetku jej obozretnosť. Je to mladý tohtoročný rys. Jeho matku buď zrazilo auto, alebo sa stala obeťou pytliaka. Matka rysa nikdy svoje mláďa neopustí, pokiaľ prirodzene asi po dvoch rokoch neodíde samo. Rysica Vendy, ako sme ju nazvali, bola dehydrovaná a vychudnutá a na pokraji smrti. Veľmi si vážime, že tento jej nález bol ohlásený a je šanca, že sa vráti opäť do voľnej prírody,“ opisuje záchranu zvieraťa riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko.

Vendy okamžite zverili do rúk zverolekára. „Dostala infúzie, antiparazitiká, bola odčervená a pomaly prikrmovaná. Dnes je už celkom k svetu, ale do jari bude v opatere odborníkov a potom bude vypustená do voľnej tatranskej prírody,“ konštatoval.