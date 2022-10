Obyvatelia Rovinky majú o zábavu postarané: Volebný plagát kandidátov baví celú obec!

Niekto si dá na príprave volebných plagátov záležať a niekto to, zdá sa, poriadne odflákne. Ten druhý prípad nastal práve v obci Rovinka.

No sociálnej sieti Facebook zdieľala jedna používateľka fotografiu volebného plagátu, na ktorom sú zvečnení kandidáti obce Rovinka v okrese Senec. Keďže voľby do orgánov samosprávy obcí a krajov sú za rohom, nebolo by na tom nič zvláštne, avšak predsa len je.

Mnohí z obyvateľov, ktorí si prehliadnu plagát podrobnejšie, sa totiž nestačia čudovať. Hneď pod dvomi kandidátmi je rovnaké číslo 6 a v krátkom texte sa ukrýva ešte aj podstatná gramatická chyba.

Niekto by si mohol povedať, že ide iba o nepodarený žart, ale nie je to tak. Obyvatelia obce Rovinka sa preto môžu nad takýmto počinom len zasmiať.