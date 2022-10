Hronec († 81) zasvätil hudbe 75 rokov svojho života: Priatelia aj známi sú z jeho smrti zdrvení!

Cez pády k hviezdam! Patril k tomu najlepšiemu, čo Slovensko v minulom storočí malo! Jeho Orchester Braňa Hronca bol v 60. a 70. rokoch jedinečný vďaka akustickým prvkom. Slováci a Česi ho milovali a on miloval ich.

Včera vo veku nedožitých 82 rokov zomrel hudobný skladateľ Braňo Hronec (†81). Jeho kariéru ovplyvnil bývalý režim, ktorý mu hádzal polená pod nohy. Nikdy sa však nevzdal a veril, že sa dostane do šoubiznisu, čo si aj splnil. Bol to multitalent, ktorý túžil po nezávislosti! Keby nebolo jeho, speváčky Evu Kostolányiovú, Marcelu Laiferovú či Evu Mázikovú by dnes verejnosť vôbec nemusela poznať. Práve tieto ženy kraľovali v jeho formácii Orchester Braňa Hronca.

Braňo zložil hudbu k piesňam Lampy už dávno zhasli, Slop znie, Zmrzlinár atď. Jeho kariérne kroky boli senzačné, presne tak ako on sám. Takto o ňom hovorí speváčka Eva Máziková: „Môj bývalý kapelník, dobrý kamarát, vynikajúci hudobník zomrel. Bože, Braňo, verím, že si netrpel dlho. Všetky pesničky budú ďalej znieť. Robili sme vynikajúce šou.“ Keď mal muzikant šesť rokov, začal hrať na klavíri, organe, neskôr pričuchol k husliam a akordeónu.

Študoval klasiku, komponovanie hudby a dirigovanie. Ešte počas štúdia založil džezové teleso West Coast Combo, potom prišlo Bratislavské jazzové štúdio. Zlom v jeho kariére nastal v roku 1963, keď založil Orchester Braňa Hronca. Umelec sa mohol pýšiť tým, že jeho kapela bola jedinou na Slovensku, ktorá získala povolenie vystupovať v cudzine. A Braňo sa toho so svojím tímom chytil a vydal sa na cesty. Ovácie žal v Európe, v strednej Ázii a na Kube.

Nemal to však v tom čase vôbec jednoduché, keďže ho brzdil vtedajší režim. Hronec hovoril: „Naše ambície prevalcovali sovietske tanky. Niektorí argumentovali slovami ... z Československa? Dosť máme starostí...“ Hudobník bol však odhodlaný ísť ďalej. Vystupoval s mnohými umelcami, aj s legendou Karlom Gottom. „Prišiel z kamarátstva. Bez nároku na honorár - a to sa cení,“ zaspomínal si v životopisnej knihe Život na klávesách Hronec.