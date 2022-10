Bývalý reprezentant v tanci a súčasný poslanec národnej rady za OĽaNO Erik Ňarjaš prekvapil! Ambiciózny politik sa neuspokojil len s úspechom v Bratislave, smeruje do metropoly východu. Politik kandiduje do VÚC v Košickom kraji. V rozhovore prezradil to, ako sa dostal od tanca k politike, no i to, čo ho viedlo upriamiť svoju činnosť i na východ našej krajiny. Ňarjaš pootvoril dvere do súkromia a prezradil nám, čo robí, keď práve nezarezáva v laviciach parlamentu.