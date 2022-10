SaS označila Matovičov návrh za zvrátený: Silná kritika ohľadom rozpočtu a nekompromisné stanovisko

Návrh rozpočtu v podobe, ako bol schválený vládou, je z pohľadu SaS v Národnej rade (NR) SR nepodporiteľný. Vyhlásil to v utorok na tlačovej konferencii predseda parlamentného finančného výboru a poslanec za SaS Marián Viskupič. Zároveň je skeptický voči možnosti zmysluplnej komunikácie, ktorá by smerovala k úprave rozpočtu do čísel, ktoré by sa dali podporiť.

Viskupič poukázal na to, že v návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok sú výdavky dvojnásobné oproti roku 2019, kritizoval aj vysoký deficit. "To sú také veľké čísla, zásadné deficity, výrazné zvýšenie verejného dlhu, že takýto rozpočet je z pohľadu SaS nepodporiteľný," skonštatoval. Matovič oznámil veľkú novinku: Zažehná krízu v zdravotníctve?! Poznamenal tiež, že po dva a pol roku spolupráce s ministrom financií Igorom Matovičom (OĽANO) nevníma možnosť "reálnej a zmysluplnej komunikácie", ktorá by smerovala k upraveniu rozpočtu do podporiteľnej podoby. V súvislosti s návrhom na pomoc firmám s vysokými cenami energií, ktorý vláda predstavila v pondelok (24. 10.), dodal, že podnikateľov zaviedli, keď im bolo povedané, že táto pomoc bude len v prípade schválenia rozpočtu. Podľa tohto návrhu majú mať firmy na Slovensku od 1. januára do 31. marca budúceho roka zastropovanú silovú zložku ceny energií. Premiér Eduard Heger (OĽANO) zdôraznil, že dôležité je schválenie rozpočtu na budúci rok.