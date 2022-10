Do zimnej letovej sezóny letiska v Bratislave pribudli nové destinácie: Ide o exotické novinky

Od nedele 30. októbra tohto roka začne platiť na Letisku M. R. Štefánika (BTS) zimný letový poriadok na tento až budúci rok. Informovala o tom PR špecialistka letiska Veronika Hauswaldová v utorok. Dodala, že letový poriadok sa v letectve mení dvakrát ročne, so zmenou času.

Zimný poriadok teda bude platiť do 25. marca. Od konca októbra sa bude podľa spoločnosti lietať z Bratislavy do Dubaja. Letecká spoločnosť Smartwings bude lietať do tejto letnej destinácie dvakrát týždenne, v stredu a v nedeľu.

Novinkou v zimnom poriadku je aj turecký Dalaman, lietať sa bude naďalej do Lanzarote na Kanárskych ostrovoch a ostáva aj vyhľadávaná krajina Malta. "Tieto destinácie bude zabezpečovať spoločnosť Ryanair. Do Dalamanu sa lieta raz týždenne, v sobotu, do Lanzarote dvakrát týždenne, v utorok a v sobotu a na Maltu v piatok a v nedeľu," uviedla PR špecialistka. Ďalšou exotickou destináciou ostáva egyptská Hurghada, do ktorej lieta letecká spoločnosť Air Cairo.

"Pravidelné lety počas celej zimnej sezóny budú aj do talianskeho Ríma, ktorý zabezpečí letecká spoločnosť Ryanair, a to dvakrát do týždňa, v piatok a v nedeľu," povedala Hauswaldová.

Doplnila, že naďalej sa bude lietať na talianske Miláno-Bergamo. Ryanair, ktorý zabezpečuje najviac letov na bratislavskom letisku, bude naďalej lietať do destinácií, akými sú macedónske Skopje, bulharská Sofia a grécky Solún.

Medzi severnejšími destináciami ostávajú podľa BTS silné mestá, akými sú britský Londýn a írsky Dublin. Do Londýna budú lietať dve linky, Ryanair na letisko Luton, každý deň v týždni, a maďarská aerolinka Wizz Air, dvakrát do týždňa na letisko Stansted. "Do Dublinu bude smerovať Ryanair, a to päť dní v týždni," doplnila PR špecialistka. Novou destináciou sezóny je tiež škótsky Edinburgh a ostávajú klasické britské mestá, akými sú Manchester a Leeds.

Naďalej sa bude lietať do belgického Bruselu, dánskej Kodane a Eindhovenu v Holandsku. Uskutočňuje to dopravca Ryanair, uviedla Hauswaldová.

Exotickou zaujímavosťou sú počas zimy nepravidelné lety do štátu Zanzibar, na Kapské ostrovy či do krajiny Omán. Celý zimný letový poriadok je na webovej stráne letiska.