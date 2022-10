Nezodpovedný vodič spôsobil Mathiaskovi rozsiahle poranenia: Po nehode ťažká operácia mozgu!

Bojuje ako lev! Mathiasko (3) sa v stredu viezol s maminou Timeou (22) a jej priateľom domov zo škôlky, keď na nich vyletelo auto z protismeru.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Chlapček sa ťažko zranil a museli ho vrtuľníkom transportovať do nemocnice v Banskej Bystrici, kde mu operovali mozog. Jeho otec Dávid (25) krátko po nehode zverejnil zúfalú prosbu o darovanie krvi. Slováci sa spojili a jeho synčekovi pomohli v ťažkom boji.

Timea, ktorej malý poklad bojuje o život v nemocnici, je nesmierne dojatá, koľko ľudí darovalo Mathiaskovi krv. „Veľmi ďakujeme všetkým, čo nám pomáhajú a darovali krv. Sme naozaj nesmierne dojatí a vďační, ani to neviem opísať ako veľmi,“ hovorí cez slzy. Takmer nespí a modlí sa, aby sa jej milovaný chlapec zobudil z umelého spánku bez následkov. V stredu totiž Mathiaska museli letecky transportovať do nemocnice v Banskej Bystrici po tom, ako do ich Peugeotu vpálil 19-ročný vodič.

„Išli sme s priateľom z Levíc domov do Dolných Semeroviec, boli sme po Mathiaska v škôlke. Čelne do nás vpálil 19-ročný chlapec, vošiel do protismeru a už sa nedalo uhnúť. Malý bol pripútaný vzadu v sedačke,“ s ťažkým hlasom opísala desivú nehodu Timea. Krátko nato zverejnil Mathiaskov otec Dávid na internete zúfalú prosbu o darovanie krvi. Slováci napokon za pár dní darovali množstvo krvi. Toľko jej ani nepotreboval, ale zíde sa iným ťažko chorým detičkám. „Krv pomôže ďalším pacientom,“ potvrdila Martina Frigová z Národnej transfúznej služby.