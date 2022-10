Klenot Košíc bojuje o existenciu: Zatvoria pre extrémne ceny elektriny Kino Úsmev?

Pandémia, pokles divákov aj energetická kríza. Na posledné fungujúce kamenné Kino Úsmev v Košiciach sa valí jedna pohroma za druhou.

Unikát, ktorý premieta filmy už niekoľkým generáciám a dokázalo obstáť aj v konkurencii moderných kinosál, zrážajú na zem hlavne ceny elektriny. Vedenie preto nevylučuje ani zastavenie premietania.

Namiesto pompéznych osláv musia dramaticky šetriť. Košické Kino Úsmev síce oslavuje storočnicu od prvého otvorenia, no jeho riaditeľ Lukáš Berberich sa obáva, či prežijú túto zimu. Prvé problémy prišli počas pandémie, no s tými sa popasovali.

„Kiná zatvárali ako prvé a posledné otvárali. Okrem obmedzení sa nás dotkol aj celosvetový fenomén, keď si diváci počas pandémie zvykli inak konzumovať audiovizuálny obsah. Filmy sa viac šíria cez online platformy. Aktuálne evidujeme celosvetový odlev divákov z kín okolo 60 percent,“ prezradil s tým, že stratu klientely počas prvej vlny pandémie im rezort kultúry čiastočne vykompenzoval, lenže za vlaňajší rok, keď boli opatrenia prísnejšie, nedostali ani cent.

Teraz sa však boria so stále rastúcimi cenami energií. „Ideme do zimy, keď naše účty za elektrinu máme o 150 percent výžšie ako vlani. Pre lepšiu predstavu, pred rokom sme platili za elektrinu okolo 3-tisíc eur, teraz to je 5-tisíc,“opísal riaditeľ Úsmevu. Dodal, že zvyšovanie cien energií v 100-ročnej nezateplenej budove pre nich predstavuje značné náklady. „Nevieme, aké ceny budú o týždne či mesiace. Nevylučujeme, že budeme musieť prevádzku opäť obmedziť, alebo na určitý čas odstaviť,“ dodal s tým, že odstavenie hlavnej sály, ktorej prevádzka je najnáročnejšia, by mohlo dôjsť o niekoľko týždňov.