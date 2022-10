Najlepšia poštárka pracuje na lazoch: Po roznášaní v teréne ešte uteká za priehradku!

Zaslúžené prvenstvo! Mária Knošková (54) vyhrala v súťaži Slovenskej pošty kategóriu Poštová doručovateľka.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Sympatická blondínka pôsobí na pošte v Pliešovciach (okr. Krupina) a na lazoch v Zaježovej.V profesii poštárky sa však našla a nič iné by robiť nechcela.

V rámci Svetového dňa pošty 2022 boli vyhlásení najlepší pracovníci, ktorí získali od svojich kolegov najviac hlasov. V kategórii Poštová doručovateľka sa ňou stala Mária Knošková z Pliešoviec. „Nominovala ma manažérka, nečakala som, že si ľudia všimnú aj našu prácu v teréne. Medzitým som na to aj zabudla, preto ma výhra veľmi milo prekvapila,“ hovorí s úsmevom Majka. Na pošte pracuje vyučená zootechnička takmer 16 rokov.

Schránky na zastávke

Začínala ako záskok za kamarátku, ktorá potrebovala vycestovať za dcérou do zahraničia. „Potom ma začali volať viac a viac na záskoky, až si ma napokon nechali. Pripadol mi poriadne veľký rajón. Denne totiž prejazdím aj 50 kilometrov. Po lazoch by som pešo nevedela toľko nachodiť,“ prezrádza Knošková. Keď začínala, po Pliešovciach prešla 7-8 km každý deň, teraz to po nej prevzala kolegyňa, no aj tak urobí denne pešo 3 - 5 km. Začína každé ráno pred ôsmou, rozdelí si poštu, pobalí ju a ide do terénu.