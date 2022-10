O Žilinu má záujem až 9 kandidátov: Takto chcú pomôcť obyvateľom s energetickou krízou či parkovaním

Bude mať Žilina primátora alebo primátorku? O toto mesto je veľmi veľký záujem, pretože kandiduje až deväť kandidátov.

Nájdeme medzi nimi i súčasného primátora Petra Fiabáneho (nezávislý). Ako nezávislí tiež kandidujú Timotej Bernhauser, Peter Cibulka a Ján Rzeszoto. Ďalej sa o post uchádzajú Patrik Groma (Hlas-SD, KDH), Silvia Bakkery (Republika), Pavol Slota (Domov-NS), Štefan Zelník (Život-NS) a Daniela Zemanová (ONÁS). Kandidáti sa stretli v diskusnej relácii v televízii TA3, kde vyjadrili svoje názory a prípadné sľuby obyvateľom mesta Žilina. Prepisy celého rozhovoru poskytuje Newton Media.



Riešenie energetickej krízy

Aké opatrenia navrhujú kandidáti v súvislosti s energetickou krízou? Ako pomôžu Žilinčanom so stúpajúcimi cenami energií?

Peter Fiabáne (nezávislý)



My sme už v podstate na začiatku, možno mesiac aj viac, riešime také tie priame úspory v rámci mestského úradu, v rámci mestských firiem, mestských spoločností. Tam bol pokyn 15-percentné úspory. Dneska už komunikujeme na úrovni tých najväčších "požieračov", v úvodzovkách, energie, ako je dopravný podnik, ako je správa športových zariadení, kde hľadáme spôsob, ako hlavne do budúcnosti, lebo to sú aj dlhodobejšie procesy, znižovať energetickú záťaž týchto zariadení. Veľmi dobrou správou je, že pred dvoma rokmi sa nám podarilo na 3 roky vysúťažiť veľmi dobrú cenu energie, čiže do roku ´23 má mesto Žilina zazmluvnenú cenu energie na veľmi dobrej a nízkej úrovni, čo je dobré pre všetkých, ktorí, aj keď uspejú, tak budú môcť na to nadviazať. Ďalej, už sa zaoberáme tým, ako ďalej, pretože toto nie je stav krátky, to bude dlhodobý, čiže pripravujeme obsadenie energetického manažéra mesta s manažmentom energetickým celého mesta, pripravujeme projekty v komunikácii s partnermi ohľadom fotovoltaiky, ohľadom energetického zhodovania, zhodnocovania odpadov a ďalšie projekty, ktoré súvisia s tým, aby sme tú sebestačnosť mesta energetickú povýšili na vyššiu úroveň, aby sme neboli tak odkázaní na ten súčasný stav. Zatváranie škôl nehrozí. Aj z toho dôvodu, ako som povedal, tak isto treba rozlišovať kompetencie, aké mesto má-nemá, čo môže a čo nemôže ovplyvniť.



Timotej Bernhauser (nezávislý)



Ja si myslím, že cenu energií nejak neovplyvním nejakým zlacňovaním nejakých, proste ako by som, neviem na toto, že či šetríme, či budú autobusy... Či budeme nejaké alternatívne zdroje riešiť na svietenie, ja neviem, solárne panely alebo niečo, či sa budú na školách alebo niekde využívať, či je dobré zateplené budovy. Proste neviem. Keď hovorí tuto pán Fiabáne, že teda Žilina má zakontrahované veci a tak ďalej, tak ja mu akože v tomto. Určite by som dane nezvyšoval, to je jedna vec, ale či budú teda autobusy menej jazdiť, proste nejaké riešenia sa určite, ale s poslancami, podľa mňa sa treba...

Peter Cibulka (nezávislý)



Ja by som chcel povedať, aby sme hneď okamžite nešli najľahšou cestou a nesnažili sa preniesť celú ťarchu na občanov. Treba ešte povedať, že Žilina je pomerne v dobrej situácii aj vďaka vedeniu, ktoré ešte predchádzalo pánovi Fiabánemu. Za týchto čias sa vymenilo verejné osvetlenie, tam došlo k výmene verejného osvetlenia, došlo k úspore približne 30 %, zároveň treba povedať, že spôsob obstarávania tejto elektrickej energie na takéto trojročné obdobie bolo zavedené už vtedy. Čiže pán Fiabáne našťastie naskočil presne na tento spôsob a nebolo to nejakým spôsobom obídené. Čo je ale z môjho pohľadu úplne kľúčovým momentom, aby sme vydržali naozaj toto obdobie a možno nás čaká ešte niečo iné, je to, že musíme úplne inak pristupovať zostavovaniu mestského rozpočtu, to je úplne zásadná vec, pretože dnes sme svedkami toho, že veľmi veľa peňazí odteká smerom, kam vôbec nemusí ísť. Sú to úplne zbytočné veci...



Silvia Bakkery (Republika)



No, povedzme si otvorene, kto môže teda za túto krízu. Je to vláda, ktorá urobila také opatrenia, ako urobila. Teda treba tlačiť na vládu, aby pomohla nielen samosprávam, ale teda obciam, mestám, aby ľudia proste nepocítili to, že budú menej kúriť, prípadne menej jesť alebo menej svietiť. To je absolútne zlé. Keď sa dokázali nájsť peniaze z ministerstva financií na relácie, ktoré sa týkali hlúposti, tak podľa mňa tie financie sa nájdu aj na toto. Ide tu o ľudí a nebudeme tu žiť skromne len kvôli niekomu, že niekto nevie narábať s finančnými prostriedkami. To je jedna vec. Ja by som ešte povedala k tej Ukrajine, pretože aj o tej tu bola reč, je podľa mňa úplne zlé, ak človek, ktorý je zo zahraničia, je uprednostňovaný pred Slovákom, ktorý tu žije, ktorý tu platí dane. A je úplne nemysliteľné, ak je uprednostňovaný pred seniorom, ktorý vybudoval tento štát. To som chcela tým povedať.