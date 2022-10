S energetickou krízou bojujú i univerzity a internáty: Vysokoškoláci musia šetriť! Čo všetko im zakázali

Zákaz používať vlastné spotrebiče, regulované teploty na chodbách aj izbách i drahší nájom.

Takáto je realita na väčšine škôl a univerzitných internátoch na Slovensku. K opatreniam museli inštitúcie pristúpiť hlavne pre enormný nárast cien energií. Študenti si tak do izieb napríklad už nemôžu doniesť varné platničky či elektrické ohrievače.

Košice

Sprchovanie chladnejšou vodou

Zuzana Bobriková, hovorkyňa Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF), Košice

Rast cien energií i ďalších nákladov spôsobil, že univerzita pristúpila k zmene cien za ubytovanie v Študentských domovoch na Ceste pod Hradovou (za minulý školský rok bola mesačná cena ubytovania od 62 €, v tomto školskom roku od 70 €). Univerzita je nútená prijať energetické opatrenia, ale sú smerované tak, aby sa nenarušila kvalita a rozsah výučby. Študentom sme vymenili okná aj zrekonštruovali kotolne internátov



Dôsledne zhasínam

Eva (19), vysokoškoláčka, UVLF

Nesvietime toľko a snažíme sa byť dôsledné s vypínaním svetla. To, že nemôžeme mať v izbe rôzne spotrebiče, to mňa a čo viem, ani ostatných nelimituje. Popravde, stačí nám len to, čo máme v kuchynke, kde mám všetko, čo potrebujeme.