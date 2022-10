Pomoc obojživelníkom na Bielej púti v Jasnej: Pre žaby vybudovali priechod za tisíce eur

Aby mohli spokojne migrovať! Jasná, naše najväčšie lyžiarske stredisko, sa už naplno pripravuje na zimnú sezónu. Tesne pred dokončením je nová kabínová lanovka za 17 miliónov eur.

No okrem tejto investície pribudla ešte jedna - na Bielej púti vybudovali trvalý bezpečný priechod pre obojživelníkov. Kadiaľ vedie a ako funguje? Vodná nádrž Biela púť, primárne slúžiaca na zasnežovanie, je na jar cieľom migrácie žiab zo širokého okolia. V snahe zabrániť ich úhynu pod kolesami áut dalo horské stredisko Jasná vybudovať trvalú a bezpečnú trasu pre migrujúce živočíchy.

Investícia do zriadenia trvalých bezpečných priechodov predstavuje sumu 46-tisíc eur. V najfrekventovanejšom úseku bolo pri zvodidlách inštalovaných 250 zvodových stien spevnených oceľovými výstuhami. „Obojživelníci budú zvodmi nasmerovaní do vybudovaného bezpečného žľabu popod obslužnú komunikáciu a následne do ďalšieho jestvujúceho priestoru pod hlavnou cestou, ktorý im vďaka premosteniu umožní bezpečnú trasu k nádrži s vodou a späť k lesu,“ vysvetlil riaditeľ strediska Jasná Jiří Trumpeš.