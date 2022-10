Rodina zosnulej Natálky († 19): Neveríme, že Dědeček to ľutuje! Zarazí vás, čo prezradil ich právnik

Vzal to do rúk renomovaný právnik. Trpiacich rodičov Natálie († 19), ktorá tragicky zahynula pri dopravnej nehode na Zochovej ulici v Bratislave po šialenej jazde opitého Dušana Dědečka (60), bude zastupovať advokát Patrik Benčík.

Ten tvrdí, že smrť mladej študentky bola vyústením nešťastnej hry osudu. Zároveň hovorí, ako a kedy sa zúfalá rodina študentky dozvedela o jej smrti. Nad spôsobom, ako im bola najhoršia správa života oznámená, krúti hlavou. Rodinu tragicky zosnulej nádejnej právničky Natálky († 19) zastupuje advokát Patrik Benčík.vraví Benčík, podľa ktorého si rodina neželá vystupovať na verejnosti.

Hľadali ju po nemocniciach

Rodičia mali o Natáliu strach, pretože keď už mala byť v Bratislave, nepretržite jej volali, no nereagovala na hovory, čo bolo veľmi nezvyčajné. Nikdy predtým to totiž neurobila. „Dokonca ju chceli dať do pátrania na polícii ako po nezvestnej osobe. Povedali im však, že ešte neuplynulo 24 hodín, odkedy sa prestala ozývať,“ upresnil advokát, ktorý rodinu zastupuje pro bono, teda bez nároku na honorár.

„Rodičia boli veľmi znepokojení, preto za dcérou ešte v noci vycestovali do Bratislavy a hľadali ju v štyroch nemocniciach. V pondelok ráno o pol ôsmej im zavolal spolužiačkin otec, že majú ísť na miesto tragickej dopravnej nehody na Zochovej. Nekontaktovala ich teda polícia. Na mieste nehody im policajný psychológ oznámil, že ich dcéra je mŕtva. Pre rodičov situácia na mieste nehody pôsobila chaoticky. Záchranár im povedal, že ,stále ich niečo prekvapí a tá Zochova ich prekvapila’,“ krúti hlavou právnik.



Ľútosti šoféra neuverili

Od poisťovne, ktorá poistila smrtiace auto, bude pre pozostalých žiadať odškodné. Ešte však nevie, v akej výške. Podľa neho Natáliina rodina neuverila ľútosti Dědečka a jeho tlačové konferencie pre televízie chápala ako snahu vyhnúť sa väzobnému stíhaniu. „Rodina bude ako poškodená strana v trestnom konaní aktívne využívať všetky inštitúty trestného poriadku tak, aby bol páchateľ trestného činu obžalovaný, odsúdený a spravodlivo potrestaný,“ uzavrel Benčík.