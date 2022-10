Kedy sa firmy dočkajú pomoci pre vysoké ceny energií? Matovič prehovoril: Vinu hádže na SaS

Začiatok pomoci firmám s vysokými cenami energií sa pre blokovanie parlamentu opozičnou stranou SaS oneskorí z pôvodne plánovaného novembra až na december. V nedeľňajšej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal minister financií Igor Matovič (OĽANO).

Predseda finančného výboru Národnej rady (NR) SR Marián Viskupič (SaS) kritiku odmietol. Plán pomoci firmám by mala vláda predstaviť sociálnym partnerom na pondelňajšom rokovaní tripartity.

"Práve kvôli tomu, že SaS v podstate dva týždne blokovala prijatie rozpočtu, ktorým sme mohli následne spustiť pomoc pre firmy, tak zrejme nestihneme pomôcť podnikom už od 1. novembra. Predpokladám, že pomoc bude až od 1. decembra," povedal Matovič. Zablokovanie parlamentu opozíciou, vrátane SaS, pri schvaľovaní zmeny štátneho rozpočtu na tento rok bola podľa ministra šikana a dokazovanie si, že vláda nemá v parlamente väčšinu.

Viskupič oponoval, že vláda mohla zmeniť návrh rozpočtu do súčasnej podoby počas jedného dňa a nemusela sa ho snažiť opakovane schvaľovať. Spresnenie účelu výdavkov, ktoré nakoniec SaS v novele zákona presadila, podľa neho privítal napríklad aj minister hospodárstva Karel Hirman.

Aké ceny energií môžu očakávať v budúcom roku domácnosti a firmy na Slovensku, Matovič nechcel spresniť. Porovnal však zastropovanie cien silovej elektriny v Česku a na Slovensku, kde by mala na základe memoranda so Slovenskými elektrárňami cena silovej elektriny zostať na aktuálnej úrovni okolo 61 eur za megawatthodinu, pričom v Česku by mala byť podľa ministra trojnásobná.