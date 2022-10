V Banskej Bystrici je veľkou predvolebnou témou zvyšovanie daní: Takto s tým chcú naložiť kandidáti na primátora

Spojené komunálne a župné voľby sú za dverami. Voliči z celého Slovenska sa k urnám vrátia už v sobotu 29. októbra. V Banskej Bystrici ašpiruje na post primátora šesť kandidátov.

Medzi kandidátov na banskobystrického primátora patria Diana Javorčíková (nezávislá), Daniel Karas (Smer-SD, Republika), Anton Minárik (nezávislý), Ján Nosko (nezávislý), Jozef Sásik (SĽAH) a Peter Podhorský (Kotlebovci-ĽSNS). Predvolebnej diskusie v TA3 sa zúčastnili všetci s výnimkou posledného menovaného.

Minister financií Igor Matovič predstavil plán na boj s energetickou krízou. Má ísť o pomoc vo výške 3,5 miliardy eur, do verejnej správy má ísť okolo sedemsto miliónov eur. Súčasný primátor Banskej Bysrice Ján Nosko tvrdí, že akým spôsobom budú prenesené na samosprávy, zatiaľ nevie. „Môžem povedať, že sme pripravení na ťažké obdobie. Máme pripravený plán energetických úspor, aj keď sme teda vysúťažili energiu za veľmi dobré ceny, ale vieme, že to obdobie nebude vôbec jednoduché, takže budeme čakať do poslednej chvíle na to, aby sme tie informácie dostali,“ uviedol. Či plánuje ďalšie zvyšovanie miestnych daní, nepovedal.



Daniel Karas politiku zvyšovania daní ostro skritizoval. „Nikdy nebudem hlasovať za zvýšenie daní, lebo sa dajú nastaviť funkcie mesta a ekonomika veľmi jednoduchým spôsobom tak, ako som spomínal,“ tvrdí. V meste podľa neho chýba investor, ktorý dá ľuďom prácu. „Tým pádom, že nám ľudia z Banskej Bystrice odchádzajú do Bratislavy alebo do iných štátov okolitých pracovať, mesto sa vyľudňuje,“ doplnil. Sľúbil však, že pri riešení energetickej krízy nedôjde k prepúšťaniu: „Nebudeme prepúšťať. Možnože budeme znižovať platy a možnože nepôjdeme do všetkých projektov, ktoré sú do budúcnosti naplánované.“