O post primátora Košíc sa uchádza 8 kandidátov: Ako chcú riešiť energetickú krízu? Toto sú ich návrhy

Spojené komunálny voľby sú už predo dvermi a primátora si bude voliť aj metropola východu, mesto Košice.

O post primátora sa uchádza osem kandidátov: Jaroslav Džunko (SMS), Jozef Karabin (nezávislý), Miloslav Klíma (nezávislý), Monika Kováčová (nezávislá), Štefan Lasky (nezávislý), Milan Lesňák (Za ľudí), Viliam Novotný (SPOLU-OD,DS, ŠANCA, ODS) a Jaroslav Polaček (KDH, SaS, Sme rodina).

V diskusnej relácii televízie TA3 vyjadrili svoje názory na mnohé pálčivé témy, ktoré sužujú našu krajinu. "Ceny energie pre podnikateľov alebo pre, ako hovoríme, Steelarénu alebo pre rôzne iné subjekty, ako aj pre mesto Košice a pre iné mestá na východnom Slovensku alebo celom Slovensku, tieto zastropované nie sú a rastú enormne hore. Mám tu také riešenie, máme tu tepláreň, ktorá vyrába elektrickú energiu v Košiciach, aj teplo a pre občanov teraz, pre sociálne slabších aj pre dôchodcov do budúcna, keď tie ceny naozaj, teraz hovorím o občanoch, nie o podnikateľských subjektoch, môžme im usporiť napr. energetickými šekmi, malo by to urobiť mesto Košice aj napriek tomu, že má finančné problémy, lebo kým vláda sa zobudí, tak stále vieme, že to je neskôr," uviedol Štefan Lasky na margo energetickej krízy.

"Budeme musieť rokovať s vládou. To bude aj mojou prioritou v prípade, že budem vo voľbách úspešný, pretože bez vlády toto mesto, a počuli sme to aj v predchádzajúcich reláciách, ani ostatné samosprávy, ani ostatné samosprávne kraje túto situáciu nezvládnu, takže budeme musieť jednoznačne vyvolať rokovanie minimálne na úrovni vlády a bude nám musieť pomôcť aj Brusel, pretože bez týchto zásahov to nepôjde," uviedol Milan Lesňák.

Jozef Karabín tvrdí, že prístup premiéra Hegera ho sklamal, pretože zistil, že táto vláda nemá žiadne riešenie pre samosprávy. "Ja ako starosta mestskej časti Košice šetrím, ako len môžem. Mestská časť má miestny úrad, ktorý sídli v priestoroch novej budovy, máme energetický certifikát, sme v áčku, máme vysoko úsporné LED verejné osvetlenie. Len netuším, ako je pripravené mesto Košice. Nevidím žiadny spôsob šetrenia už dnes, a to máme tu o 3 mesiace naozaj vážnu energetickú krízu. Preto naozaj neverím tejto vláde. Zatiaľ nepredstavila riešenie, ktoré by sme my, zástupcovia samospráv, vedeli premietnuť?"