Osemdesiatka nosičov si zmerala sily na Sherpa Rallye: Neuveriteľný výkon rekordéra Lukáša

Opäť si zmerali sily! Pred 38 rokmi sa 12. októbra osem chlapov s krošňami postavilo na štart nevšednej súťaže s názvom Sherpa Rallye. Na chrbte mali 60 kíl a pred sebou 5 kilometrov s asi 800-metrovým prevýšením. Odvtedy každý rok na jeseň vždy na inú chatu nosiči zo Slovenska, ale aj z okolitých štátov, vynesú stovky kíl materiálu a zároveň si zmerajú svoje sily.

Tento rok padla voľba na Téryho chatu. Na štarte bolo 50 mužov a 30 žien a na chatu dokopy vyniesli tri a pol tony materiálu. Kto mal šťastie prísť do cieľa s neľahkým nákladom prvý?

Sherpa Rallye odštartoval na Hrebienku Viktor Beránek (75), chatárska a nosičská legenda, a to už tradičným výstrelom zátky zo šampanského. Osemdesiatku súťažiacich vzápätí čakalo päť kilometrov kamennej cesty so 730-metrovým prevýšením. Turistický čas z Hrebienka na Téryho chatu je dve a trištvrte hodiny. Najlepší nosič Lukáš Švolík (33) to doslova zabehol s nákladom na chrbte za 1 hodinu a 36 minút.

„Som rád, že som to zvládol, lebo na Téryho chate pracujem a robím tu aj nosiča. Za mesiac ich stihnem asi osem, len tu vynášku si užívam. Náklad je asi rovnaký, ale na tej súťažnej trpím. Popri práci som však aj trénoval, aby som to na domácej pôde vyhral. Podarilo sa. Našťastie, počasie bolo veľmi priaznivé, nepršalo, nefúkalo a nebola ani zima, ani teplo. V cieli ma čakala 14-mesačná dcéra a možno viac ako víťazstvo som si užíval jej pozornosť,“ povedal v cieli s úsmevom.