Hlas-SD budúcoročný rozpočet nepodporí: Tomáš verí, že koalícia to má už dávno zobchodované

Nezaradení poslanci, pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD, nepodporia budúcoročný rozpočet, pretože nie je dobrý. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal nezaradený poslanec Erik Tomáš (Hlas-SD).

Koalícia bude podľa ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) hľadať podporu u každého poslanca v parlamente. Tomáš tvrdí, že rozpočet môže v parlamente prejsť len s hlasmi "kuffovcov" a nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu. Myslí si, že koalícia to má už dávno zobchodované.

Krajniak reagoval, že nič zobchodované nemajú. Myslí si, že zákon o štátnom rozpočte bude nakoniec schválený. "Nikto si nevezme v tomto štáte na svedomie, že lekári, učitelia, pracovníci štátnej správy a sestry, ktorí si vybojovali vyššie platy, ich od 1. januára nedostanú," zhodnotil.

Krajniakova predstava je, aby sa 190 miliónov eur, určených pre ohrozené skupiny ľudí, použilo na vykompenzovanie rastu cien energií. Mohli by sa predfinancovať buď domácnosti alebo dodávatelia energií, ktorí by upravili ceny energií na nižšie. Dotkne sa to podľa neho všetkých domácností. Presnú pomoc ešte vláda prepočíta. Domácnosti budú podľa neho určite do konca novembra presne vedieť, ako sa budú ceny energií hýbať. "Podľa prepočtov, ktoré máme, by ten nárast mal byť do 20 eur na jednu domácnosť," poznamenal.

Tomáš skonštatoval, že vláda momentálne netuší, ako pomôže domácnostiam či firmám s vysokými cenami energií. Obáva sa, že aj keď si vláda schválila navýšenie prostriedkov, nebude schopná doručiť peniaze ľuďom. Obzvlášť poukazuje na nedostatočnú pomoc pre dôchodcov. Trinásty dôchodok považuje za sociálnu dávku. Štrnásty dôchodok, ktorý má byť vyplatený, bude 70 percent sumy trinásteho dôchodku, poukázal Tomáš. Dodal, že to aj Jednota dôchodcov Slovenska nazvala almužnou.

Krajniak si myslí, že vláda dôchodcom pomáha. Tento rok im dala o 750 miliónov eur viac, ako dala predchádzajúca vláda. Zároveň poukázal, že je ministrom všetkých občanov. "Každý milión eur, ktorý sa mi podarí vyrokovať z ministerstva financií, delím na štyri časti spravodlivo – na dôchodcov, rodiny s deťmi, ťažko zdravotne postihnutých a na ľudí v núdzi," skonštatoval. Tomáš súhlasí, že treba podporovať aj ďalšie skupiny ľudí.