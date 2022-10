Diabetik Dominik zažil v Nemecku po krádeži inzulínu peklo: Transport domov mu zaplatili dobrí ľudia

Konečne dobré správy! Diabetika Dominika Gereho (26) z Rožňavy, ktorý upadol v Nemecku do kómy po tom, čo mu ukradli inzulín, previezli na Slovensko.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Rožňavčan Dominik (26) strávil takmer dva mesiace na nemocničnom lôžku v nemeckom Solingene po tom, čo ho prepadli na vlakovej stanici a ukradli mu vak s inzulínom.

Do nemocnice sa dostal v sprievode policajtov, ktorí si mysleli, že je opitý, no boli to následky hyperglykémie. Podľa lekárov a zdravotných sestier mu išlo o život. Prasklo mu tenké črevo, čo viedlo k silnej sepse 2. stupňa.

„Nedávali mu nádej na život. Mali sme rátať s najhorším. Cez víkend sa pri ňom modlili dvaja ľudia a zrazu sa mu v pondelok polepšilo. Sepsa mu začala ustupovať a on sa preberal z bdelej kómy. Doktor povedal, že je to zázrak,“ hovorí partnerka Vlasta (36), ktorá bola pri svojom priateľovi takmer neustále a pomáhala zdravotníkom, ako len mohla. Napokon lekári odsúhlasili Dominikov letecký transport na Slovensko. Problémom však boli financie.

Držal ju za ruku

Rodina nemala 50 000 eur, ktoré si za prevoz účtoval Nemecký Červený kríž, a tak vyhlásila zbierku. V priebehu dvoch dní sa im podarilo získať požadovanú sumu na prevoz.