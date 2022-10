Vyskočil žiak z okna na 2. poschodí? Momenty hrôzy v špeciálnej škole v Prešove, zranila sa aj asistentka

Mal obrovské šťastie v nešťastí! Malý Tiborko (9) vypadol z okna jednej z prešovských škôl.

Autistický chlapček mal šťastie, že má len zlomenú ruku a je doudieraný, lebo sa to mohlo skončiť oveľa horšie, keďže padal asi 6 metrov. Zrejme ho zachránilo to, že spadol na trávu.

Tiborko (9) z Košíc dochádza do špeciálnej školy na Masarykovej ulici vždy na týždeň. Domov mal ísť až v piatok, ale už vo štvrtok doobeda skončil v nemocnici. „Malý Tiborko má autizmus a školu navštevuje 4. rok. Učiteľka ho včera nechala samého, on cez nezamknuté okno vypadol von, skončil v nemocnici so zlomenými rukami, panvou a rebrami,“ posťažovala sa matka chlapčeka Dominika (30), ktorá je v šoku a chce školu zažalovať.

Chlapca previezla záchranka do prešovskej nemocnice, odtiaľ putoval do Košíc. V piatok si ho na vlastnú žiadosť rodičia zobrali domov.

Riaditeľka školy Hedviga Tomášová vraví, že im je veľmi ľúto, čo sa stalo. „V triede bola jedna učiteľka, asistentka a dve deti. Učiteľka odbehla na toaletu. Asistentka práve čosi ukazovala druhému dieťaťu, Tiborko sa hral s puzzle asi tri metre od okna. Zrazu sa vychytil k oknu, ktoré bolo pootvorené na vetračku. Také deti dokážu mať veľkú silu, takže ho vytrhol. Asistentka bežala za ním, ale už mu nestihla zabrániť v skoku. Sama sa pritom poranila, lebo sa narazila o otvorené okno. Je PN,“ povedala riaditeľka.

Prípad vyšetrujú muži zákona. „OO PZ Prešov–Juh v uvedenom prípade dňa 20. 10. 2022 začalo trestné stíhanie pre prečin ublíženie na zdraví, kde vzhľadom na vykonávanie procesných úkonov nie je možné poskytnúť ďalšie informácie,“ uzavrela prešovská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.