Tím expertov viedol v Bratislave unikátny pôrod: Pupočná šnúra nahradila pľúca dieťatka! Zachránili mu život

Zachránili ho! Lekárom z nemocnice v Bratislave-Ružinov sa podaril neuveriteľný operačný zákrok.

Bábätku, ktorému veľký tumor tlačil na dýchacie cesty, hrozilo, že by bežný pôrod nezvládlo. Unikátnosť spočíva v tom, že ho intubovali napojené pupočníkom na obeh matky, vďaka čomu počas operácie dostávalo do obehu kyslík a živiny. Podarilo sa, no operácia nádoru na krku novorodenca ešte len čaká.

Rodičom počas tehotenstva povedali zdrvujúcu správu - ich vytúženému bábätku našli na krku tumor, ktorý mu postupne tlačil na dýchacie cesty. Našťastie sa ho ujal tím špičkových špecialistov, ktorí naplánovali unikátny zákrok, ktorým mu zachránili život.

„Čo sa týka konkrétneho prípadu, zákrok sa volá Ex Utero Intrapartum Treatment, skrátene EXIT. Ide o výkon na dieťati ešte počas pôrodu, keď je spojené s cirkuláciou matky. Išlo o zatlačené dýchacie cesty, pri narodení by tak mal novorodenec problém sa nadýchnuť a boli by ohrozené jeho orgánové systémy, hlavne centrálny nervový systém, respektíve by došlo k úmrtiu takéhoto dieťaťa,“ vysvetľuje doktor Vladimír Ferianec, ktorý sa zaoberá fetálnou (plodovou) chirurgiou.

Rodila cisárskym rezom

Mamičku najprv uviedli do celkovej anestézie a bábätko v 35. týždni priviedli na svet cisárskym rezom. „Plod je ponechaný na fetoplacentárnej cirkulácii (na funkčnej placente v maternici a pupočníku) preto, aby neustále pokračovala výmena kyslíka a živín medzi matkou a dieťaťom,“ dodal Ferianec.

Neonatologický tím sa musel postarať o to, aby zabezpečil dýchacie cesty dieťaťa a pupočnú šnúru prestrihli, až keď bolo bábätko porodené a stabilizované.