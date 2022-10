Podpísané! Prezidentka odobrila otcovskú dovolenku pri narodení dieťaťa: Tu sú podrobnosti

Dva týždne plateného voľna pre otcov, aj keď matka poberá súčasne materské alebo rodičovský príspevok. Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok podpísala novelu Zákonníka práce (ZP) z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ide o transpozíciu smerníc EÚ do právneho poriadku SR. Novela bude účinná od novembra. Cieľom novely je podľa rezortu práce podpora rovnomernejšieho rozdelenia opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi a vytvorenie puta medzi otcom a dieťaťom už v ranom veku detí, čo najskôr po narodení.

Zosúlaďujú sa ňou právne predpisy SR so smernicou EÚ o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami. Vzhľadom na to, že obdobie poberania materského iným poistencom (otcom) je v podmienkach SR v porovnaní s inými krajinami EÚ nastavené nadštandardne, novela zavádza, aby sa obdobie výplaty materského otcovi po narodení dieťaťa započítavalo do úhrnného obdobia nárokov na materské pri tom istom dieťati.

Otcovi dieťaťa počas otcovskej dovolenky vznikne nárok na dávku materské iného poistenca (otca) zo sociálneho poistenia v rozsahu 14 kalendárnych dní v období šiestich týždňov od narodenia dieťaťa, bez ohľadu na skutočnosť, či matka dieťaťa poberá materské alebo rodičovský príspevok.

Nárok na materské si budú môcť otcovia rozdeliť na dve obdobia (súčasný nárok sa rozdelí na samostatné nároky). V porovnaní so súčasnou právnou úpravou sa aktuálne ucelené obdobie (napríklad 28 týždňov) nároku na materské iného poistenca (otca) môže rozdeliť na dve obdobia poberania materského (napríklad dva týždne a 26 týždňov pri starostlivosti o jedno dieťa). Tesne po narodení dieťaťa si teda bude môcť požiadať o dávku v trvaní maximálne dvoch týždňov a o zvyšok si môže požiadať neskôr. Toto obdobie dvoch týždňov sa započíta do celkového obdobia 28 týždňov, počas ktorého má otec (pri starostlivosti o jedno dieťa) nárok na materské aj v súčasnosti.