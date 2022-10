Hovorca prezidentky Strižinec sa prihlásil ku LGBTI komunite: Som gej! Slovákom adresoval úprimný odkaz

Tragická streľba na Zámockej ulici v Bratislave, ktorá sa odohrala pred viac ako týždňom a pri ktorej vyhasli životy dvoch mladých mužov Matúša († 24) a Juraja († 27), na Slovensku znova otvorila otázku práv LGBTI+ komunity.

SaS po tragickej udalosti predložila do parlamentu návrh zákona o partnerskom spolužití, ktorý však poslanci národnej rady nepodporili. Prezidentka Čaputová neskrývala sklamanie, pričom uviedla, že k vytvoreniu pocitu bezpečia a prijatia LGBTI+ komunite nepostačia iba prázdne gestá a deklarácie, ale treba aj konať.

Moderátor TA3 Rastislav Iliev na margo hrozného incidentu počas živého prenosu vyhlásil, že aj on patrí ku LGBTI+ komunite a vyzval ďalších politikov, umelcov či verejné osoby, aby sa rovnako ako aj on prihlásili k tejto komunite.

O niekoľko dní neskôr tak urobil aj hovorca prezidentky SR a bývalý moderátor Martin Strižinec. V rozhovore pre Denník N priznal, že je gej. "Mám pocit, že dozrel čas hovoriť čo najotvorenejšie a že to v tejto chvíli môže niečomu pomôcť. Sme občania Slovenskej republiky, vedieme normálny obyčajný život, máme obyčajné starosti, chodíme do práce, nakupujeme v rovnakých obchodoch, kupujeme pracie prášky, aviváže, varíme večere, musíme prať, žehliť, vysávať. Mnohí to tak evidentne nevnímajú," uviedol Strižinec s tým, že to, že je gej, ho podľa neho definuje z nejakej stránky, no dodáva, že je to o ňom najmenej zaujímavá informácia.

Hovorca prezidentky zároveň uviedol, že v tom nechcel nechať majiteľa baru Tepláreň, pred ktorým sa strieľalo, samotného. „Nenechajme v tom Romana samého. Roman je úžasný človek, ktorý sa vydal touto cestou, pomyselne zdvihol zástavu za nás všetkých, no aj ďalší ľudia, ktorí sú v Inakosti, alebo ľudia, ktorí robia divadlo Nomantinels. To je na Slovensku malý zázrak," vyhlásil Strižinec na margo toho, prečo sa rozhodol pre verejný coming-out.