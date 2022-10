Za Matúšom († 24) smúti celá dedina vrátane starostu: Prečo ho nepochovajú v jeho obci?

Jednou z obetí streľby besniaceho vraha pred Teplárňou bol aj Matúš († 24). Jeho mamina a babka bývali v dedinke pri Dunajskej Strede, kam sa asi pred dvoma rokmi rodina presťahovala z Bratislavy.

Žiaľom zničená mama nemá silu niečo povedať, v dedinke si však na Matúša spomínajú ako na úžasného človeka. Chystajú sa aj na poslednú rozlúčku, ktorá sa však neuskutoční v ich obci.

„Rodina nás nekontaktovala kvôli pohrebu, takže u nás určite nebude pochovaný,“ povedal nám starosta obce T. Horváth, ktorého sa Matúšova tragická smrť veľmi dotkla. „Prišli sem bývať z Bratislavy asi tak dva roky dozadu. Kúpili si tu dom,“ prezradil starosta, ktorý si na Matúša spomína ako na veselého a prívetivého mladého muža. „Ja som ani neveril tomu, čo sa stalo... Chodil sem aj s priateľom, a nielen ja, ale všetci sme tu veľmi otrasení.“



Smútok priateľov

Matúšov spolubývajúci Dávid (38) ho poznal vyše roka. „Keď som ho spoznal, mal rany na duši, s ktorými sa vyrovnával. Chodili sme spolu asi dva týždne, no ja som ho nevedel dať na prvé miesto a on potreboval viac. Na jeseň si hľadal bývanie a prešlo nám to do platonického manželstva spolubývajúcich,“ spomína Dávid. Podľa neho pochádzal z komplikovaných pomerov, keďže bol jedináčik a otec mu zomrel. „Mama sa odsťahovala z Bratislavy, no Matúš zostal v hlavnom meste.“

Matúš otvorene hovoril o svojej orientácii aj doma. „Jeho rodina z toho nebola dvakrát nadšená, ale nikdy ho za to nesúdili. Ľúbili ho stále rovnako ako syna, vnuka, človeka... Je to stále ako zlý sen, z ktorého sa nedá prebudiť,“ s trpkosťou dodáva Matúšov expriateľ Jozef alias Joey (24).