Desivá zrážka v Leviciach: Malý Mathiasko bojuje o život! Zúfalá prosba otca o pomoc

Bojuje o život! Mathiasko (3) bol najmladším členom posádky Peugeotu, do ktorého v stredu podvečer pri Leviciach vletel iba 19-ročný Enriko.

Mladík prešiel do protismeru a vodič auta, v ktorom sedel Mathiasko, nemal šancu uhnúť. Chlapček utrpel vážne zranenia, pre ktoré ho museli vrtuľníkom transportovať do nemocnice. Mathiaskov otec Dávid prostredníctvom internetu prosí, aby mu dobrí ľudia darovali krv.

Chvíľa nepozornosti na ceste v smere na Kalinčiakovo chlapčeka takmer pripravila o život. Náraz síce prežil, no utrpel vážne zranenia a musel urýchlene do nemocnice. „Leteckí záchranári si na mieste nehody prevzali 3-ročné dieťatko, ktoré bolo na umelej pľúcnej ventilácii. S vážnymi poraneniami bolo letecky transportované do Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici,“ informovala Zuzana Hopjaková, hovorkyňa leteckých záchranárov.

Chlapčekov stav je však kritický a zúfalý otec Dávid prosí o pomoc. „Priatelia, srdečne by som vás chcel poprosiť za môjho trojročného syna, ktorý mal vážnu autonehodu a je v kritickom stave, o darovanie krvi hocikde po Slovensku,“ napísal nešťastný otec. V Leviciach, odkiaľ rodina pochádza, naplánovali dokonca viacero hromadných odberov, aby jeho malému bojovníkovi pomohli.

Nehodu na ceste pri Leviciach intenzívne vyšetrujú policajti. „V stredu 19-ročný vodič jazdiaci na Renaulte Laguna po levickej miestnej časti Čankov v smere na Kalinčiakovo pri prejazde rovného úseku cesty z doposiaľ nezistenej príčiny prešiel so svojím vozidlom do protismeru, kde sa čelne zrazil s vozidlom Peugeot 306 SW, ktoré viedol 21-ročný vodič. Následne narazil do prednej časti BMW 740d, ktoré viedol 34-ročný vodič,“ informovala polícia s tým, že vodič Peugeotu a jeho spolujazdkyňa (22) utrpeli stredne ťažké zranenia.