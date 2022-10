Profesor Juraj Sinay má v Košiciach našliapnuté na stoličku župana: Ako chce pomôcť kraju?

Sila slov vyvážená činmi! Práve vďaka nim chce byť novým županom vo svojom kraji, kde ho veľmi dobre pozná nielen akademická a vedecká obec, ale aj predstavitelia priemyslu a takisto športovci. Juraj Sinay (72) má v Košiciach našliapnuté na stoličku župana, aby zastavil odliv mozgov a zabezpečil rozvoj, nové príležitosti a inovácie.

Pre Nový Čas prezradil, že má dostatok sily. "Celý život som bol v pohybe, vrcholovo som športoval a ako manažér som mal stále len vysoké ambície. Slúži mi zdravie a to, že som bol v mnohých riadiacich a vedúcich funkciách, ma len formovalo. K zodpovednosti a mojím mottom bolo, aby som všetko robil poriadne," spomenul profesor Sinay, ktorý sa angažoval aj v Národnej vodíkovej stratégii SR, kde viedol autorský kolektív.

Na margo príchodu investora z automobilky Volvo na východ dodal, že je optimistom v tom, aby sa pri Košiciach vyrábali aj vodíkové automobily! "Počkajme si, myslím si však, že k tomuto kroku sa rozhodnú. Staviam aj na tom, aby ľudia boli sebavedomí a hrdí na Košický kraj. Ak vychádzame zo známeho sloganu, že na východe nič nie je, treba zmeniť všetko. No nie úplne, ale koncepciu v sociálnej i zdravotnej starostlivosti a najmä v tom zmysle, aby bola zabezpečená kvalita," netajil Sinay.

Na margo zastavenia odlivu mozgov prízvukoval, že v rámci IT valley zamestnáva až 15-tisíc ľudí a je to práve tá cesta a forma, aby tu mladí zostávali. "Nielen kvôli novým technológiám, ale aj vyšším platom! Ak sa sám môžem posudzovať, viem komunikovať s každým bez ohľadu na stranícke tričko, aby sme našli riešenie. Húževnatosť, cieľavedomosť, etika, morálka, to sú vlastnosti, ktoré sú mi blízke a aj ako rektor som nikdy k veciam nepristupoval stranícky, ale naprieč celým spektrom," reagoval J. Sinay.

Na otázku, ktoré tri kroky by urobil po zvolení za župana, odpovedal takto: "Poďakoval by som sa manželke, rodine a celému tímu. Urobil by som audit o súčasnom stave župy a do tretice by som našiel ľudí, ktorým dôverujem, no rozhodne nechcem nikoho prepúšťať a meniť."