Šokujúci prípad v Bratislave: Mužov mali pre bozk v reštaurácii napadnúť! Naozaj takto reagovala polícia?!

Otrasný incident! V jednej z bratislavských reštaurácii mala skupina pri vedľajšom stole obťažovať párik gejov, ktorí sa prišli v pokoji navečerať. K napadnutiu došlo podľa istého Tomáša pre jeden nevinný bozk. Šokujúci prípad sa stal len pár dní po tom, ako došlo k brutálnej dvojnásobnej vražde na Zámockej ulici, kedy zradikalizovaný mladík zastrelil dvoch ľudí z LGBTI+ komunity.

K hrozivému incidentu malo dôjsť v sobotu večer v jednej z bratislavských reštaurácií.„Bol celkom pekný sobotný večer a s priateľom, ktorý je Američan sme si spravili výlet do Bratislavy. Taká klasika, ubytujete sa v hoteli, pokukáte okolie a príde hlad. Rozhodli sme sa pre reštiku, ktorá bola blízko nášho hotela v River parku, aby sme to s plným bruchom nemali ďaleko. V podstate sa nedialo nič výnimočné, kým si asi o tri stoly vedľa neprisadla trojica- jedna žena a dvaja muži,“ opísal na začiatok situáciu Tomáš.

Ako ďalej uvádza, po pár desiatkach minút spravili s partnerom obrovskú chybu, ktorá sa na Slovensku neodpúšťa. „Aj napriek tomu, že viem aké je na Slovensku dekórum, na moment som sa pozabudol a dali sme si takú tú polsekundovú pusu, ktorú zvyčajne pri partnerovi neregistrujete, nepríde Vám, že je to niečo nebezpečné, pohoršujúce...v podstate na to hneď zabudnete, lebo dúfate, že takýchto momentov bude ešte milión,“ napísal s tým, že v ten moment začal „potetovaný chlapík“ po ňom a jeho priateľovi hádzať podpivníky.

Dvojica na toto neúctivé správanie nereagovala, muž však začal byť hneď na to agresívny. „...začal sa pýtať, čo si to dovoľujeme. Keďže som na tú pusu už zabudol, tak som len neváhavo krútil hlavou. Priateľ sa ho po anglicky spýtal, čo má za problém. A vtedy sa to spustilo, nadávky na nás, ľudí z našej menšiny, na rasu môjho partnera, na moju rodinu a otázky typu ako sa opovažujeme si dať pusu na verejnosti,“ opisuje šokujúci incident Tomáš, ktorý si povedal, že po brutálnej dvojnásobnej vražde dvoch ľudí z LGBTI+ komunity nemôže ostať ticho. „... tak som zvýšil hlas aj ja a spýtal sa ho, či on môže pobozkať svoju partnerku a ja nie." Odpoveď bola podľa neho jasná: "on môže, ALE ja nie, lebo oni sú ozajstná rodina.“