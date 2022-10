Čo sa deje na maďarsko-srbských hraniciach? Slovensko tam vysiela desiatky policajtov!

Slovensko vysiela na maďarsko-srbské hranice 40 policajtov. Maďarským kolegom majú pomáhať znížiť tlak nelegálnej migrácie. Informoval o tom vo štvrtok minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽANO). Zopakoval, že riešením nelegálnej migrácie je ochrana vonkajšej schengenskej hranice, nie kontroly na vnútorných hraniciach.

Slovenskí policajti budú podľa ministra pôsobiť v zmiešaných hliadkach. Ich misia by mala zatiaľ trvať dva mesiace, potom sa má prehodnocovať. Na maďarskej hranici podľa neho pôsobia aj policajti z iných krajín, napríklad z Rakúska. Otázku do budúcna vidí v tom, či sa pridajú k posilneniu vonkajšej hranice aj iné krajiny tak, aby to malo zmysel.

"Ďalších 20 alebo 30 policajtov pripravujeme do Frontexu, lebo si myslíme, že Frontex je tá agentúra Európskej únie, ktorá by mala pomáhať zabezpečovať vonkajšiu hranicu," priblížil Mikulec. Ako doplnil, s týmito návrhmi sa minulý týždeň stotožnila väčšina členských štátov EÚ na ministerskom mítingu v Luxemburgu. Na stretnutie podľa neho Slovensko prinieslo ostré posolstvá o potrebe dodržiavania schengenského kódexu a návratovej smernice.

Policajný prezident Štefan Hamran doplnil, že prítomnosť Slovenska na hraniciach je pre Maďarsko najmä morálnou podporou. "Dlhé roky v tom boli sami. Som veľmi rád, že politické elity na európskej úrovni sa zhodli na tom, čo minister a ja tvrdíme dlhodobo – nie zaviesť kontroly na vnútorných hraniciach, ale posilniť vonkajšiu hranicu a pomáhať našim partnerom," skonštatoval.

Zabezpečenie vonkajšej schengenskej hranice podľa Hamrana nie je len úlohou konkrétneho štátu, ale všetkých, pretože pomáha v boji proti nelegálnemu prisťahovalectvu, prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi, znižuje bezpečnostné riziká na Slovensku i v európskom priestore a chráni medzinárodné vzťahy. Podotkol, že kým napríklad na slovensko-českej hranici zachytí polícia stovky migrantov denne, na maďarsko-srbskej ide o tisícky.