Parlament zarezal práva pre LGBTI: Heger chce nový návrh! Čo chce premiér dosiahnuť?

Ani vražda dvoch ľudí z LGBTI komunity nedonútila poslancov zmeniť zákon. Parlament v očakávanom hlasovaní odmietol návrh SaS, ktorý prisudzoval inak orientovaným ľuďom základné práva pri spolunažívaní.

Zákon hovoril napríklad o tom, že by partneri mohli vzťah pred štátom „zlegalizovať“ u notára, mali by bezpodielové spoluvlastníctvo či zaručené dedenie v prípade smrti. Za hlasovali 50 prítomní zákonodarcovia, pričom podporu nenašiel návrh vo veľkej časti OĽaNO, Sme rodine, Smere či u extrémistov.

Základné práva, ktoré majú partneri v heterosexuálnom vzťahu, sa ľuďom s inou orientáciou zatiaľ nepriznávajú. V návrhu sa upravovalo aj to, že by sa mohli vzájomne sprevádzať k lekárovi, mali by nárok na ošetrovné, alebo by im mohli sprístupňovať zdravotnú dokumentáciu. Inštitút partnerského spolužitia by bol k dispozícii aj heterosexuálnym párom, ktoré by nechceli vstúpiť do manželstva.

„Je mi veľmi ľúto, že dnes parlament neschválil ani malý krok k tomu, aby sme uznali časť ľudí, s ktorými tu spolu žijeme, ich práva a dostali sa aspoň malým krôčikom bližšie k tomu, čomu sa hovorí dobrá demokratická spoločnosť,“ povedala poslankyňa SaS Mária Kolíková.

Peter Pčolinský zo Sme rodina tvrdí, že za návrh neboli, lebo prídu so svojím vlastným zákonom, ktorý má byť v súlade s programovým vyhlásením vlády. „Nedá sa nasilu presadzovať návrh, pri ktorom už vopred viete, že nebude mať nadpolovičnú podporu,“ odôvodnil neschválenie. Jozef Pročko z OĽaNO uviedol, že je za registrované partnerstvá, ale nesúhlasí „s tým, aby sa v kostole alebo v úrade mohli sobášiť páry rovnakého pohlavia“.