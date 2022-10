Minister spravodlivosti SR Viliam Karas v utorok 18. októbra prejavil záujem pripraviť legislatívu v zmysle Programového vyhlásenia vlády o posilnení práv ľudí z LGBTI+ komunity.

Povedal premiér Eduard Heger (OĽaNO) dnes na tlačovej konferencii a dodal, že tou úlohou ministra poveril. „Pre mňa to neznamená, že v tejto téme teraz zastavíme. Nie je to žiaden koniec," reagoval Heger na to, že návrh na vytvorenie inštitútu partnerského spolužitia z dielne strany Sloboda a Solidarita (SaS) dnes neposunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Heger zároveň doplnil, že minister Karas ide na posilnení práv bezodkladne pracovať.