Slovensko sa sporí s najväčším štátom EÚ: Konflikt s Nemeckom pre znárodnenie elektriny!

Zdá sa, že to nebude také jednoduché. Slovensko v snahe o zníženie cien energií siaha aj po tej najtvrdšej zbrani - možnom znárodnení elektriny.

Vyslovil to premiér Eduard Heger (46), ktorému sa nepozdávalo, že sa európski ministri dohodli na riešení, z ktorého by Slovensko takmer neťažilo. Najnovšie však z Nemecka prichádzajú odkazy, ktoré spor riadne vyostrujú.

Heger hovoril o tom, že zdanenie vysokých ziskov z výroby elektriny Slovensku nepomôže, lebo naše elektrárne už energiu na budúci rok predali za nižšiu cenu, ako je v súčasnosti na trhoch. Zahraniční obchodníci tak podľa premiéra predávajú lacnú slovenskú elektrinu s vysokými ziskami. Naša vláda a parlament tak môžu siahnuť po „jadrovom tlačidle“ a zastaviť vývoz elektriny do zahraničia. To by však ohrozilo jednotný európsky trh.

Nemecké ministerstvo hospodárstva pod vedením Roberta Habecka avizuje, že takéto vypnutie toku elektriny by malo dôsledky. „Nariadenie, ktoré by zakazovalo predaj elektriny určitým spoločnostiam, by bolo v rozpore s európskym energetickým právom a právom hospodárskej súťaže a muselo by sa ním zaoberať generálne riaditeľstvo pre energetiku a generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž na európskej úrovni,“ skonštatoval nemecký rezort, ktorý cituje Denník N.