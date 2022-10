Skvelý futbalista Adrián († 18): Strašná smrť mesiac po stužkovej! Užialené slová trénera

Bol talentovaný futbalista a úžasný chlapec s množstvom plánov. Adrián († 18) sa v pondelok po tréningu vybral s kamarátmi na kávu. Domov sa však už nevrátil.

Z neznámych príčin prešiel v zákrute do protismeru, kde narazil do kamióna a ťažkým zraneniam na mieste podľahol.Len nedávno (16. septembra) s nimi oslavoval stužkovú... Za skvelým chlapcom plače celá Galanta.

Adrián bol dravec na trávniku, no v súkromí bol ten najúžasnejší kamarát. Takto ho opisovali tréneri a funkcionári, ktorí sa cez slzy zmohli len na pár viet. „Ja tomu nechcem ani len veriť. Stále neverím, že je to pravda. Je to veľmi ťažké,“ premáhal plač prezident klubu Róbert Hupka. „V pondelok mali chlapci tréning. Boli usmiati, tešili sa, mali za sebou úspešný víkendový zápas. Po tréningu si išli sadnúť na kávičku, nikdy by som si nepomyslel, že to budú jeho posledné minúty,“ povzdychol si prezident.

Čelná zrážka

„Mal talent, plánovali sme s ním veľké veci. Hral za tretiu ligu FC Slovan Galanta a bol záložníkom. Neskutočne ho podporovali rodičia aj jeho babka. Veľmi nás táto správa zasiahla. Je nám to veľmi ľúto a, samozrejme, vyjadrujeme sústrasť rodine, je to pre nich mimoriadne ťažké,“ dodal Hupka s tým, že Adriána bude ťažké nahradiť.