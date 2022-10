Polícia obvinila Alexa, ktorý si do školy priniesol sekeru: Chcel vraždiť?! Toto si myslí matka

Šokujúci zvrat v prípade! Vyšetrovatelia NAKA ešte v piatok zadržali ôsmaka Alexa (14) z Mníška nad Hnilcom pri Gelnici.

Chlapec mal v škole so sebou sekeru. Nešťastná mama Jana (36) tvrdí, že je to celé nedorozumenie. Syn je podľa nej schopný žiak, nadaný futbalista a nikomu nechcel ublížiť. Chlapca však vyšetrovateľ obvinil pre prípravu obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy! Podľa polície chcel napadnúť spolužiakov a učiteľov.

Neuveriteľný prípad sa udial v Mníšku nad Hnilcom minulý štvrtok a v piatok si po chlapca domov prišla NAKA. Odvtedy jeho mama nevie nič viac a je v šoku. "Je to môj jediný syn a som slobodná matka. Alex rád spieval, natáčal videá a hrával aj futbal, bol obrancom. Do školy chodil rád, mal dobré znamky a neviem, čo to má znamenať," uviedla jeho mama Jana, ktorá pracuje ako operátorka výroby.

Podľa jej slov Alex vôbec nebol problémové dieťa. „Keďže ho bavilo natáčať videá a rôzne scénky, chcel byť hercom. Prečo si zobral sekeru, ktorou sa vôbec nevystatoval, to neviem, ale určite nechcel nikomu ublížiť. Ja by som skôr za tým videla nejaký skrat. V škole sa jednoducho muselo niečo stať. Neviem, čo bolo, ale čo keď bol šikanovaný? Zrejme spolužiakmi z triedy alebo z iných tried. Neviem, či sa mu nevysmievali, lebo mal zdravotné problémy. Boli psychického rázu, bral aj lieky a mal také migrénové záchvaty,“ spomenula nešťastná mama. Podľa slov tety Júlie bol Alex v opatere neurológa.