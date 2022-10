Na rozhovor otca mladého vraha a Kotlebu sa pozrel psychológ: Toto všetko v ňom videl

Takmer týždeň po zastrelení dvoch mladých ľudí a postrelení ich kamarátky v Teplárni na Zámockej ulici v Bratislave prehovoril otec vraha Juraj Krajčík (57).

V rozhovore pre internetové rádio strany ĽSNS Kompas tvrdí, že jeho syn je len zmanipulovanou obeťou a neverí, že by niečo také urobil. K extrémizmu svojho syna podľa vlastných slov nikdy neviedol a sám proti LGBTI komunite nič nemá. Na otázky, či učil syna strieľať alebo prečo nezavolal s manželkou políciu, keď sa Juraj († 19) po vražde vrátil domov, otec v rozhovore neodpovedal.

Juraj Krajčík st. na začiatku relácie v internetovom rádiu Kompas, ktorú moderoval právoplatne odsúdený extrémista Marian Kotleba, kondoloval rodičom obetí. „Je mi to úprimne ľúto. Viem, čo cítia, a to isté cítime my. Bol to môj prvorodený syn. Zažívame najhoršie obdobie nášho života. Vychovali sme ho ako milujúci rodičia. Nikdy sme nemali núdzu, aj keď sme nežili v prepychu. Najhoršie to znáša naša dcérka. Hoci je o 7 rokov mladšia, boli si veľmi blízki a často sa hrali,“ začal rozhovor so slzami v očiach Jurajov otec.

Podľa doterajších výpovedí ľudí, ktorí mladého vraha zo Zámockej poznali, to bol veľmi zvláštny chlapec, ktorý sa často správal agresívne. Slová jeho otca však hovoria skôr o opaku. „Juraj bol nekonfliktný, citlivý a úctivý typ. Čakal som, že s ním budú problémy v puberte, ale nie. Ako 19-ročný chlapec poďakoval za každé jedlo. Nebol ani vôbec drzý,“ povedal Jurajov otec. Doplnil, že so synom mali veľmi dobrý vzťah, často chodili celá rodina na chaty.