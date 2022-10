Otec strelca zo Zámockej prelomil mlčanie, šokujúce slová: Môj syn bol zneužitá obeť!

Incident, ktorý otriasol Slovenskom. Minulý týždeň Juraj († 19) pred podnikom Tepláreň, kde sa stretáva LGBT komunita, zastrelil 2 mladých ľudí. Po ohavnom čine spáchal samovraždu, a tak sa Slovensko už nikdy nedozvie, čo sa odohrávalo v hlave mladíka s extrémistickými názormi. Po niekoľkých dňoch sa rozhodol otec vraha prelomiť mlčanie.

Juraj Krajčík, otec nebohého strelca, prijal pozvanie do živého vysielania s Mariánom Kotlebom, ktorý sa v minulosti dostal do problémov so zákonom napríklad kvôli šekom vypísaným na sumu 1488€.

Marián Kotleba niekoľkokrát spomenul, že odsudzuje vraždu mladých nevinných ľudí v Bratislave. No zároveň sa vyjadril, že niektoré prejavy ľudí, ktorí sa hlásia k LGBT komunite, sú pre neho nepochopiteľné. Hovoril o extrémoch na jednej strane a extrémoch na druhej strane.

"Nech si robia v spálni čo chcú, ale nech z toho nerobia politické otázky, politickú traumu a potrebu spoločnosti sa transformovať. To naozaj nie je v poriadku, keď sa chce dať chlap zosobášiť s ovcou," zaznelo z úst Mariána Kotlebu predtým, než sa vysielania zúčastnil Jurajov otec.

Juraj Krajčík po takmer týždni prelomil mlčanie a na verejnosti prehovoril o tragédii, pri ktorej prišiel o syna. "Viem, čo cítia. To isté cítime my, naša rodina. Chcel by som rodine vyjadriť úprimnú sústrasť," odkazuje smutne rodinám obetí Krajčík.