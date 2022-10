Svoju ex Janu († 41) brutálne popravil: Čo o bývalých manželoch prezradili susedia? Znepokojivé slová!

Zomierala v neskutočných mukách! Začiatkom septembra policajti zasahovali pri Tesárských Mlyňanoch (okr. Zlaté Moravce), kde pri ceste horelo osobné auto.

Vodič Štefan (47), ktorému sa z neho podarilo ujsť, skončil v opatere zdravotníkov. Spolujazdkyňa, jeho bývalá manželka Jana († 41) také šťastie nemala. Hneď po tragédii sa objavili informácie, že Štefan mal svoju exmanželku poliať horľavinou a zapáliť. Policajti údajne našli aj jeho list na rozlúčku. Kvôli jeho zraneniam ho mohli vypočuť až po mesiaci. Dnes už má na krku obvinenie z úkladnej vraždy.

Štefana (47), ktorého záchranári našli ležať vedľa auta, policajti vypočuli v nemocnici, kde ležal s popáleninami na takmer polovici tela. Podľa informácií TV Markíza začal muž svoju exmanželku Janu († 41) polievať horľavinou ešte počas jazdy, pričom tá bola vo fľaši, ktorú mal so sebou. To bol dôvod, prečo havarovali. Potom mal ženu ešte zaživa podpáliť a pozerať sa na to, ako horí. Doslova hororovo vyznieva, že dvere na aute mal zaistiť detskými poistkami, aby nemohla ujsť. Dôvodom tohto konania mala byť údajne žiarlivosť.



Vzali ho do väzby



Policajti už Štefana obvinili z úkladnej vraždy. „V tejto chvíli môžeme len uviesť, že naďalej prebiehajú procesné úkony, preto bližšie informácie nie je možné poskytnúť,“ vyjadrila sa pre Nový Čas Denisa Bardyová, hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR. Bližšie informácie nám poskytol Špecializovaný trestný súd (ŠTS).