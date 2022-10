Unikol list na rozlúčku vraha zo Zámockej: Slová, z ktorých mrazí! Kto je záhadná „ona“?

Incident, ktorý otriasol Slovenskom. Minulú stredu mladík plný nenávisti zastrelil dvoch mladých ľudí pred podnikom, v ktorom sa schádzajú ľudia z LGBTI+ komunity. O život prišli Matúš († 23) a Juraj († 27), ktorí pokojne posedávali na lavičke pred barom.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Vrah svoju radikalizáciu neskrýval na sociálnych sieťach a práve tam po svojom otrasnom útoku ešte komunikoval s ďalšími ľuďmi, dokým zbabelo neobrátil zbraň proti sebe. Mladý útočník Juraj († 19) okrem manifestu plného nenávistných slov k menšinám zanechal aj list na rozlúčku. S jeho znením prišiel ako prvý portál Topky.

Už len z prvej vety v liste nabieha husia koža. "Prichádza čas, vykročím vpred von z dverí bytu a zaútočím na nepriateľa všetkým, čo mám. Celou svojou silou. Vykonám tak s úsmevom na tvári aj s vedomím o tom, čo to pre zvyšok môjho života znamená," stojí v liste, ktorý značí, že z vykonaného skutku nemal žiadne výčitky.

Ďalšie slová venuje svojej rodine a dosvedčujú, že jeho krvilačné besnenie bolo poháňané nenávisťou. "Prosím, nesmúťte. To, čo robím, robím nie pre seba. Robím to preto, lebo viem, aké plány majú naši nepriatelia. Robím to pre svoj ľud, pre svoj národ, pre svoju rasu," píše v liste Juraj.