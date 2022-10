Nešťastia na slovenských cestách nemajú konca: Nehoda pri Bukovci si vyžiadala ťažko ranených

V súvislosti s nedeľňajšou dopravnou nehodou pri obci Bukovec (okr. Košice-okolie), pri ktorej sa ťažko zranili dve osoby, začal vyšetrovateľ trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako na sociálnej sieti informovala košická krajská polícia, v nedeľu popoludní viedol 19-ročný vodič osobné motorové vozidlo zn. Opel v smere od obce Bukovec na obec Baška, pričom v miernej pravotočivej zákrute, pravdepodobne z dôvodu neprispôsobenia rýchlosti jazdy a svojim schopnostiam prešiel so svojím vozidlom do protismernej časti vozovky, kde ľavou prednou časťou narazil do ľavej prednej časti oproti idúceho vozidla zn. Peugeot, ktorý v tom čase viedol 50-ročný muž z Košíc. Pri dopravnej nehode sa ťažko zranil vodič motorového vozidla Opel, ako aj jeho 20-ročný spolujazdec. Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania.