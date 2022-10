V hlavnom meste opäť vyjadrili podporu LGBTI komunite: Matúš bol môj expartner, zomrel kus mňa!

Pre nenávisť nie je na Slovensku miesto! Na námestí SNP v hlavnom meste sa včera opäť zišli stovky ľudí, ktorí jasne ukázali, že homofóbne prejavy naša spoločnosť už ďalej nebude znášať.

Najmä nie potom, čo v stredu v podniku Tepláreň Juraj († 19) chladnokrvne popravil dvojicu mladých ľudí z LGBTI komunity.

Medzi tými, ktorí sa prihovárali ľuďom, bol aj bývalý priateľ Matúša. „Žiadam ochranu pre nás všetkých,“ rázne povedal so smutným výrazom a vyzval politikov, aby priznali, že aj na ich rukách uľpela krv zavraždených. „Nie prázdne ospravedlnenie sa, ale priznanie. Zabili ste kus mňa, kus nás všetkých. Vy všetci ste vrahovia, lebo ste dopustili ignoranstvom, že sa to stalo,“ dodal. Doplnil ho aj ďalší kamarát Matúša a Juraja - Lucas.

„Žijeme v štáte, ktorý nás chce vymazať. To, čo sa stalo v Teplárni, sa nestalo len tak. Predchádzali tomu útoky zo všetkých strán,“ povedal. Zároveň vyzval ľudí k ďalším protestom, ak ešte budú v parlamente niekedy hlasovať o obmedzovaní práv LGBTI komunity. „Pre médiá a politikov to bude kauza na týždeň. Pre nás sa to neskončí. Odteraz budeme ešte viditeľnejší, hlasnejší ako kedykoľvek predtým, neprestaneme kričať, kým nás neprestanú zabíjať.“ uzavrel.