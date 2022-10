Kollár: Ak má byť spoločnosť úplne bezpečná toto je potrebné podniknúť! Vyjadril sa aj Pellegrini

Ak by mala byť slovenská spoločnosť úplne bezpečná, tak by Slovenská informačná služba (SIS) potrebovala investície vo výške 20 až 50 miliónov eur, napríklad na monitorovanie webov s extrémistickým obsahom.

Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 predseda Národnej rady SR a hnutia Sme rodina Boris Kollár. Kollár i poslanec Národnej rady SR a predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini odsúdili streľbu na Zámockej ulici v Bratislave. Obaja sa zhodli, že v tomto prípade bolo ťažké odhaliť dopredu páchateľa, pretože podľa Kollára išlo o "vlka samotára".

"Tento čin nebol obyčajnou vraždou, bola to vražda z nenávisti, a o to väčšia tragédia to je," skonštatoval Pellegrini. Viniť SIS a políciu v tomto prípade nie je podľa neho správne. "Tu musí nastúpiť množstvo ďalších otázok. Kde zohnal mladý muž zbraň, ako sa k nej dostal a tak ďalej," uviedol líder Hlasu-SD.